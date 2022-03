Forças russas conquistam novos objetivos

JN/Agências Hoje às 20:19 Facebook

Forças chechenas terão tomado, nesta quinta-feira, o porto e a câmara municipal da importante cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia, após mais de três semanas de cerco, depois de o Governo russo anunciar o controlo da cidade de Izium, na região de Kharkiv (Carcóvia), no leste.

"As Forças Armadas da Rússia continuam a levar a cabos as suas tarefas na operação militar especial", disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, assegurando que as tropas russas "tomaram completamente o controlo da cidade de Izium".

Konashenkov acrescentou que vários objetivos militares ucranianos na cidade de Danilovka, no sul da capital, Kiev, foram alvejados por mísseis de longo alcance, tendo sido destruídos 13 lança-foguetes.

Um armazém de armas e uma base do exército ucraniano foram igualmente destruídos na região de Donetsk, disse, citado pelas agências noticiosas.

O jornal "The New York Times" nota que, apesar da paragens em várias frentes, incluindo ao norte de Kiev e ao sul e em torno de Mykolaiv, as forças russas estão a obter "ganhos territoriais lentos mas consistentes" no leste, onde visam isolar grande parte do exército ucraniano.

Segundo o diário norte-americano, analistas militares indicam que as forças russas pretendem deslocar a linha da frente, em direção à fronteira administrativa das regiões de Donetsk e Luhansk, e reunir forças em Donbass com tropas da Crimeia e do sul de Carcóvia, para isolar as tropas ucranianas, que lutam perto de Donbass, ou forçá-las a recuar, o que constituiria uma grande vitória estratégica para os russos.

Mariupol, importante cidade portuária no Mar de Azov e praça-forte do Batalhão Azov (de extrema-direita) terá já sido já tomada, pelo menos em parte, por forças chechenas, que integram a ofensiva russa, ao fim de mais de três semanas de cerco.

As agências noticiosas começaram por dar conta de que, após novos bombardeamentos, avanços russos nos últimos dias nos flancos leste e oeste da cidade e o reforço de posições de artilharia no norte da cidade, as forças sitiantes ocuparam a margem esquerda.

Na tarde desta quinta-feira, o líder checheno, Ramzan Kadyrov, assegurou que o porto de Mariupol foi tomado e que a bandeira russa foi hasteada no edifício da câmara municipal.