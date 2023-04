Forças russas dizem ter cercado Bakhmut a norte e sul

JN/Agências Hoje às 18:59 Facebook

Forças aerotransportadas russas bloquearam a cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, nas direções norte e sul, declarou, esta quarta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia.

"Unidades das forças aerotransportadas bloquearam a cidade de norte a sul", disse o porta-voz do ministério, Igor Konashenkov, no seu relatório diário.

Konashenkov acrescentou que o grupo mercenário Wagner também continua a avançar na cidade, onde conquistou três quarteirões no último dia.

"Na frente de Donetsk, os destacamentos de assalto [Wagner} libertaram três quarteirões no noroeste, centro e sudoeste da cidade de Artyomovsk [designação russa de Bakhmut]", acrescentou.

Desde sexta-feira, o Ministério da Defesa russo deu conta da conquista de quinze quarteirões na cidade, um dos principais e mais sangrentos campos de batalha entre forças russas e ucranianas há vários meses.

Os militares disseram que na área de Avdiivka, outro reduto ucraniano, também continuam a ocorrer combates intensos e as forças russas declararam ter atingido um posto de comando das unidades de Kiev.

No total, no último dia, a artilharia russa atacou 67 alvos e as baixas infligidas aos ucranianos ultrapassaram meio milhar, segundo Konashenkov.

As informações fornecidas pelas partes sobre a situação nas frentes de batalha não podem ser confirmadas de forma imediata e independente.