Forças talibã controlam distrito a 40 quilómetros de Cabul

JN/Agências Hoje às 12:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Forças talibã no Afeganistão tomaram um distrito que era controlado pelo governo a cerca de 40 quilómetros a sudoeste de Cabul.

"As forças de segurança e de defesa tiveram de fazer uma retirada estratégica" no distrito de Nerkh, província de Wardak, disse à agência France Presse o porta-voz do Ministério do Interior, Tareq Arian.

Um porta-voz dos talibã, Zabihullah Mujahid, disse que os insurgentes tomaram o controlo do distrito na terça-feira.

O distrito de Nerkh é um dos acessos a Cabul, através da região do sudoeste, e é um ponto geográfico importante para o lançamento de ataques contra a cidade.

O Ministério da Defesa anunciou que vai lançar uma ofensiva para reconquistar o distrito.

Vastas zonas da província de Wardak e da província vizinha de Logar são pontos estratégicos para a entrada em Cabul.

Os combatentes talibã levam a cabo com cada vez mais frequência cercos contra centros urbanos fazendo crescer as especulações sobre uma ofensiva de grande escala programada para depois da retirada total das forças norte-americanas do país.

PUB

O ataque ao distrito do Nerkh ocorre a dois dias da entrada em vigor do cessar-fogo que se deve prolongar durante três dias em virtude do Aid el-Fitr, a festa muçulmana que marca o fim do Ramadão.

O cessar-fogo foi acordado entre o governo de Cabul e as forças talibã.