Forças ucranianas reassumiram controlo da segunda maior cidade do país

As forças ucranianas reassumiram o controlo de Kharkiv, disse este domingo o governador regional, Oleg Sinegubov, horas depois de ter anunciado um avanço do exército russo e combates de rua na segunda cidade da Ucrânia.

"Kharkiv está sob o nosso total controlo", escreveu Sinegubov nas redes sociais, citado pela agência francesa AFP.

Sinegubov disse que estava em curso uma "eliminação de inimigos na cidade".

Com 1,4 milhões de habitantes, Kharkiv situa-se no nordeste da Ucrânia, a cerca de 20 quilómetros da fronteira com a Rússia.

Segundo Sinegubov, "o inimigo russo está totalmente desmoralizado".

Grupos de soldados abandonaram os seus veículos e "renderam-se aos militares ucranianos", disse.