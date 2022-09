Forte terramoto sacode centro do México

JN Hoje às 19:40 Facebook

Um terramoto abalou o centro do México, esta segunda-feira, na mesma data em que se recorda a ocorrência de dois potentes sismos que fizeram milhares de mortos em 1985 e 2017.

Segundo o Sismológico Nacional mexicano, o epicentro do terramoto de 6,8 graus na escala Richter localizou-se a 59 quilómetros a sul de Coalcoman, no estado de Michoacán, na costa do Pacífico.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.8 Loc 59 km al SUR de COALCOMAN, MICH 19/09/22 13:05:07 Lat 18.24 Lon -103.18 Pf 10 km pic.twitter.com/d8G4cdudz2 - Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 19, 2022

Por sua vez, o Serviço Geológico dos EUA informou, num relatório inicial, que o terramoto foi registado na magnitude 7,5 e atingiu a costa de La Placita de Morelos a uma profundidade de 10 quilómetros.