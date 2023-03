Forte tornado mata pelo menos 23 pessoas no Mississippi

JN Hoje às 12:11 Facebook

Uma grande tempestade com pelo menos um tornado fez, esta madrugada, pelo menos 23 mortos no estado americano do Mississippi, avança o jornal "The New York Times". Há dezenas de feridos, esperando-se que o número de vítimas mortais venha a aumentar.

Os efeitos da tempestade também se sentiram no Alabama e no Texas, com a destruição de prédios e milhares de pessoas sem eletricidade.

De acordo com a Sky News, o serviço nacional de meteorologia lançou um alerta aos cidadãos, pedindo que se protejam dos destroços resultantes do tornado. "A destruição completa é possível", afirmaram.

No Mississippi, as cidades mais afetadas foram Silver City e Rolling Fork. As equipas de busca e resgate estão ativas, afirmou, no Twitter, o governador local, Tate Reeves, adiantando que foram disponibilizados abrigos aos cidadãos cujas casas ficaram destruídas.