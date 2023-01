Fortes chuvas matam 27 pessoas nas Filipinas

JN/Agências Hoje às 15:17 Facebook

Pelo menos 27 pessoas morreram na sequência das fortes chuvas e inundações que atingiram o leste e sul das Filipinas desde o início do ano, informaram as autoridades. A tempestade já obrigou milhares de pessoas a abandonarem as suas casas.

De acordo com um relatório deste domingo da Defesa Civil, o mau tempo matou 27 cidadãos, sendo que 11 ficaram feridos. Há três pessoas desaparecidas.

O serviço meteorológico estatal PAGASA alertou, entretanto, para mais chuvas na península de Bicol e de Quezon, no sul da ilha principal de Luzon.

As Filipinas são um dos países mais vulneráveis ao impacto das mudanças climáticas, com os cientistas a alertarem que as tempestades se poderão tornar cada vez mais intensas e frequentes à medida que o planeta aquece.