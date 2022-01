Fóssil de maior "dragão" marinho desenterrado em Inglaterra

Hoje às 10:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Os restos mortais do gigante dos mares foram descobertos no Rutland Water, em Inglaterra, e são considerados pelos cientistas uma das maiores descobertas da história da paleontologia britânica.

O esqueleto, com dez metros de comprimento e o crânio de aproximadamente uma tonelada pertence a uma espécie de ictiossauro, um dos maiores e mais antigos répteis marinhos já extintos. A descoberta foi feita pelo paisagista Joe Davis enquanto trabalhava no local, em fevereiro de 2021.

"Eu olhei para o que pareciam ser pedras ou cristais na lama e disse que isso parecia um pouco orgânico, um pouco diferente"

O que inicialmente Joe considerou ser um dinossauro, era afinal um ictiossauro, réptil marinho de aspeto similar ao de um golfinho com cerca de 180 milhões de anos.

Dean Lomax, paleontólogo da Universidade de Manchester, contratado para liderar as escavações, diz tratar-se de "uma das maiores descobertas da história da paleontologia britânica", dado o tamanho e estado de conservação do esqueleto, e uma descoberta "verdadeiramente sem precedentes", tendo em conta que Rutland fica no interior e os fósseis de espécies marinhas são habitualmente encontrados ao longo da costa, onde acabam por ser expostos pela erosão dos penhascos.

Terminadas as escavações, o fóssil, agora alvo de estudos, será devolvido ao local para que possa ser exposto ao público.