Foto de 1898 surpreende internautas por semelhanças com Greta Thunberg

Uma foto com 121 anos está a provocar um debate global as redes sociais. Tudo porque uma das pessoas na imagem é parecida com Greta Thunberg.

Teorias da conspiração, nascidas principalmente nas redes sociais, defendem que Greta Thunberg, a ativista ambiental sueca, é uma viajante do tempo, "enviada para salvar a população" da Terra. Tudo porque a jovem, de 16 anos, é semelhante a um dos elementos de uma fotografia datada de 1898.

A fotografia foi recentemente tornada pública e estava guardada nos arquivos da Universidade de Washington. Na imagem, que retrata uma exploração de uma mina de ouro, no Canadá, aparecem três crianças, sendo uma delas semelhante a Greta.

No entanto, há quem vá mais além da simples semelhança entre Greta e a criança. "Ela é uma viajante do tempo e veio para nos avisar sobre o futuro. É a única explicação lógica", defende um utilizador da rede social Twitter.

Greta convidada a visitar Portugal

A jovem ativista sueca Greta Thunberg deverá passar por Portugal na viagem de barco que iniciou hoje dos Estados Unidos para cruzar o Atlântico e participar na Cimeira do Clima (COP25) de Madrid.

A possibilidade de Greta Thunberg passar por Portugal foi avançada por Elayna Carausu, que viaja a bordo do catamarã chamado La Vagabonde ("A Vagabunda") e que se ofereceu para a levar até Madrid.

"Uma decisão espontânea de mudar a nossa casa para o outro lado do oceano, mas nós amamos a Europa, por isso estamos ansiosos [para comer] um caldo verde à chegada", disse Carausu na sua conta no Instagram, sugerindo que o porto de chegada será em Portugal.

Os deputados da comissão parlamentar de Ambiente aprovaram, na passada semana, por unanimidade, a proposta para a vinda da ativista sueca Greta Thunberg a Portugal.

A proposta foi apresentada pelo presidente da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, José Maria Cardoso (BE) e mereceu a aprovação dos deputados.