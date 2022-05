Foto de Bonnie e Clyde surge nas celebrações do Dia da Vitória

Inês da Silva Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O icónico casal de criminosos Bonnie e Clyde apareceu, nas comemorações do Dia da Vitória, entre imagens de casais que foram separados pela Segunda Guerra Mundial. Nas redes sociais, questiona-se se a aparição foi um erro ou um protesto silencioso.

Na segunda-feira, a televisão estatal russa transmitiu, ao vivo, um espetáculo musical, em comemoração do Dia da Vitória. Enquanto uma artista cantava "se não houvesse guerra", rodeada de homens fardados, que seguravam uma bandeira vermelha, e de mulheres, que iam surgindo com fotografias impressas, numa tela, ao fundo, passavam outras fotografias de casais, aparentemente soviéticos, a preto e branco, até que foi exibida uma foto do famoso casal Bonnie e Clyde.

As reações apareceram depois, nas redes sociais, onde os utilizadores questionaram a aparição, uma vez que Bonnie e Clyde foram um casal de criminosos americanos, que nunca participaram na luta contra os nazis e morreram antes de a Segunda Guerra Mundial começar. No Twitter e no Reddit, tenta-se adivinhar se a fotografia foi um erro ou um ato de protesto silencioso, contra o regime do presidente Vladimir Putin, num evento tão simbólico para o Kremlin.

Apesar de o Canal One, onde o espetáculo foi transmitido, ser um meio de propaganda para Putin, tem-se mostrado vulnerável aos protestos anti-guerra, ultimamente.

Russian state TV aired a big #VictoryDay concert on Channel One, showing pictures of nice Soviet couples during this song... including Bonnie and Clyde. pic.twitter.com/pQR3JMvgdo - Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 9, 2022

Bonnie e Clyde tornaram-se o casal criminoso mais famoso durante a Grande Depressão, na década de 1930, e foi responsável por roubar vários bancos e matar, pelo menos, 13 pessoas, incluindo nove polícias e quatro civis.

Em maio de 1934, foram emboscados pela polícia, no estado de Luisiana, e foram mortos a tiros, dentro do famoso Ford roubado que conduziam.

PUB

A história dos criminosos deu origem a um filme que teve uma enorme influência, no final dos anos 60, quando os mais jovens organizavam movimentos de protesto contra a Guerra do Vietname, a corrupção e o Governo norte-americano.

A foto de Bonnie e Clyde mostrada no espetáculo foi tirada em março de 1933, apenas um ano e dois meses antes da morte do casal.