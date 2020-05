Fotografia de Marcelo torna-se viral em Espanha e é partilhada em todo o Mundo

JN Hoje às 10:55 Facebook

As redes sociais de Espanha encheram-se de partilhas da fotografia de Marcelo Rebelo de Sousa na fila de um supermercado, com elogios à sua postura descontraída.

Quando o presidente da República foi fotografado na semana passada de máscara no rosto e calções azuis na fila de um supermercado, a imagem "surpreendeu mais o resto do mundo do que Portugal", titula o jornal espanhol "El País", ao contar o episódio.

Numa análise ao que tem sido a postura do presidente desde que ganhou as eleições por maioria absoluta em 2016, o diário recorda a postura descontraída que sempre pautou as suas ações.

"Geralmente, é o próprio Rebelo de Sousa quem pega no telefone dos fãs para tirar fotos. Em Portugal, cinco anos depois, todos os portugueses devem ter já uma foto com o seu presidente". Nas redes sociais foram muitos os que elogiaram um presidente "de outro planeta".

"Sem guarda-costas, sem segurança, sem fotógrafos, sem aplausos ou aplausos por pagamento, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal, numa fila do supermercado de forma respeitosa", lê-se numa das partilhas.

Os que partilharam a fotografia conquistaram milhares de reações.

Partilhas e elogios que se estenderam ao resto do planeta.

"Vivemos num desenho animado há tanto tempo que esquecemos como é ter bons líderes que não se atacam todos os dias e que lideram pelo exemplo", escreveu-se numa conta do Twitter norte-americana: