Fotos de Melania Trump nua foram "plantadas" por Roger Stone, diz novo livro

Aliado de longa data do presidente americano será responsável pela "fuga" das fotografias. Biografia não autorizada diz que Melania e Donald dormem em quartos separados

Roger Stone é amigo de Donald Trump desde os anos 1990 Foto: Siphiwe Sibeko/REUTERS

Melania Trump, primeira-dama dos EUA, suspeita que Roger Stone, conselheiro e aliado há décadas de Donald Trump, esteja por detrás da divulgação de fotos nuas do seu passado de modelo - e que foi Stone a "plantá-las" num jornal popular.

É o que diz o novo livro "Free, Melania", da correspondente da CNN Kate Bennett, agora lançado nos Estados Unidos e que o diário inglês "The Guardian" já leu.

No livro escreve-se que Melania "ainda se recusa a acreditar" que o seu marido tenha tido um papel ativo na divulgação das imagens. E veicula ainda a ideia de que o presidente de 73 anos e a primeira-dama, que tem 49 anos, mantêm quartos separados na Casa Branca, dormindo cada um em sua cama.

"Free, Melania: A biografia não autorizada" chega às bancas justamente hoje, terça-feira.

Em declarações ao "The Guardian", Roger Stone, que é amigo do presidente americano desde os anos 1990, e foi considerado culpado de mentir ao Congresso, de obstruir investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais americanas de 2016 e de intimidar uma testemunha (a sua sentença será conhecida em fevereiro), já negou as alegações feitas na biografia.

Melania e Donald Trump casaram-se em 2005 Foto: D.R.

Melania tinha 26 anos

As polémicas fotografias de Melania nua fazem parte de uma sessão especial produzida em 1996, quando a eslovena tinha 26 anos e era ainda pouco conhecida na sua carreira de modelo. As imagens foram publicadas em 1997 pela "Max", uma revista francesa de pequena circulação que entretanto já faliu.

Mas as fotos obtiveram muito mais atenção quando chegaram ao tabloide "New York Post" em 2016, no verão quente da campanha eleitoral que levaria Trump ao cargo de 45.º presidente dos Estados Unidos.

"Melania como nunca antes a viu", titulava o "New York Post" sobre várias fotos de Melania despida, que na altura respondia pelo nome profissional Melania K.

Capa do tabloide "New York Post" de 2016, que publicou várias fotos da primeira-dama nua Foto: D.R.

A "exuberante modelo" submeteu-se à sensual sessão fotográfica em Manhattan, Nova Iorque, de acordo com Alé de Basseville, o fotógrafo francês que tirou as fotos.

A "bombástica Melania" surge totalmente despida, além dos saltos altos que calça, e a fazer beicinho para a câmara numa série de imagens tiradas da frente, de trás e de lado.

"Melania era ótima e tinha uma personalidade fantástica. Ela foi muito gentil comigo", disse Alé de Basseville ao "New York Post", acrescentando que a ex-modelo nunca se sentiu desconfortável em posar nua para a sua lente.

Melania e Trump casariam nove anos depois deste episódio, em 2005, numa cerimónia no resort Mar-a-Lago, propriedade de Donald Trump em Palm Beach, na Florida, EUA.