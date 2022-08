Fotos do inventário anual do zoo de Londres voltam a surpreender

Inês Inteiro Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Camelos, pinguins e macacos são alguns dos animais que foram levados às balanças do zoo de Londres. Um processo anual com o objetivo de armazenar informações no banco de dados do zoo para acompanhar a evolução de espécies ameaçadas de extinção

O Zoológico de Londres é o mais antigo do mundo e todos os anos realiza uma pesagem de todos os animais, para ver o seu estado de saúde, permitindo que as informações registadas estão precisas para a realização de estudos de espécies.

Através de diferentes estratégias para convencer os animais a subir para as balanças, os técnicos do zoo conseguiram fazer a medição dos 14 mil animais que o zoo abriga. Desde um macaco que precisou de doces, como os pinguins que educadamente fazem fila para serem pesados.

As fotos do inventário anual do zoológico de Londres trazem sempre imagens surpreendentes destes animais.