Fragata russa com mísseis hipersónicos inicia manobras navais

A fragata militar russa "Almirante Gorshkov", equipada com mísseis hipersónicos, iniciou, esta quarta-feira, em Richards Bay, sudeste da África do Sul, manobras navais conjuntas que incluem a China.

As manobras militares navais, organizadas pela África do Sul, contam também com a participação da fragata militar chinesa Rizhao FFG598, adiantou o porta-voz do exercício militar sul-africano MOSI II. "O navio chinês chegou no dia 19 e o russo no dia 20, de Durban", explicou à Lusa Seitebatso Pearl Block, em Richards Bay.

O porto sul-africano de Richards Bay, que é o mais profundo do continente africano e um dos maiores terminais de exportação de carvão do mundo, situa-se a pouco mais de 380 quilómetros de Maputo, em Moçambique.

A África do Sul foi um dos países que não votou, nas Nações Unidas, contra a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Os exercícios militares ao largo da costa leste da província de KwaZulu-Natal realizam-se no âmbito das comemorações do Dia das Forças Armadas da África do Sul (21 de fevereiro), contando com mais de 350 militares sul-africanos, segundo a Força de Defesa Nacional da África do Sul.

A fragata Almirante Gorshkov da Frota da União Soviética, que largou do seu país no início de janeiro, atracou primeiro na Cidade do Cabo no início da semana passada, e está equipada com mísseis Zircon com um alcance de 900 km que podem viajar acima da velocidade do som, dificultando a sua interceção, segundo analistas militares.

Tem havido considerável oposição internacional dos Estados Unidos e dos países europeus da NATO à presença naval militar russa na África do Sul, uma vez que as manobras militares coincidem com o primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro.

A Rússia assinala na quinta-feira, 23 de fevereiro, o Dia do Defensor da Pátria, previamente chamado de Dia do Exército Vermelho antes da dissolução da antiga União Soviética.