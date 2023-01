Fragata russa treinou lançamentos de mísseis hipersónicos no Atlântico

JN/Agências Hoje às 10:45 Facebook

A fragata russa Almirante Gorshkov treinou o lançamento de mísseis hipersónicos na parte ocidental do Oceano Atlântico através de uma simulação de computador, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Defesa russo.

A tripulação da fragata simulou o lançamento de um míssil Zircon contra um alvo marítimo que imitava um navio inimigo e que se encontrava a uma distância de mais de 900 quilómetros, segundo o ministério de Sergei Shoigu.

Durante o treino, "a tripulação de combate da fragata demonstrou alta coordenação das ações", acrescentou a Defesa.

A fragata Almirante Gorshkov também planeia realizar uma série de exercícios conjuntos na costa da África do Sul junto com a Marinha daquele país e com a da China em fevereiro.