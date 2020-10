França alarga recolher obrigatório a 46 milhões de pessoas

JN/Agências Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

França vai endurecer as medidas contra a propagação do vírus SARS-CoV-2. O primeiro-ministro francês anunciou esta quinta-feira que o recolher obrigatório vai abranger 46 milhões de franceses. A medida terá a duração de seis semanas.

O recolher obrigatório, em vigor em nove cidades francesas neste momento, vai ser alargado a 54 departamentos (unidade territorial francesa), onde vivem 46 milhões de pessoas. A medida entra em vigor à meia-noite de sexta-feira.

França conta com 101 departamentos, 54 dos quais passam a estar sujeitos à medida, assim como o território ultramarino francês da Polinésia, "por seis semanas".

"A situação é grave", disse o chefe do governo francês ao anunciar, em conferência de imprensa, a extensão do recolher obrigatório, que vigora entre as 21 e as 6 horas. "A circulação do vírus atinge um nível extremamente elevado", frisou o primeiro-ministro.

Jean Castex disse ainda ser cedo para avaliar a primeira semana de recolher obrigatório. Mas deixou um aviso: "As próximas semanas serão difíceis e os nossos hospitais serão colocados à prova e o número de mortos continuará a aumentar. Novembro vai ser complicado". Esta quinta-feira, França tinha registado mais de 26 mil casos de covid-19.