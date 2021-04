França com 187 mortes por covid-19 em 24 horas

JN/Agências Hoje às 21:40 Facebook

França registou 187 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 96.493 o total de óbitos desde o início da pandemia em março de 2020.

A Agência de Saúde Pública francesa não divulgou o balanço diário de novos contágios porque a contagem dos resultados não teve em conta 400 mil testes, estando, por isso, os dados incompletos.

Até sexta-feira, o país acumulava um total de 4,74 milhões de casos positivos, 46.677 contabilizados nas 24 horas anteriores.

Nos últimos sete dias registaram-se 13.489 novas hospitalizações por covid-19 em França e 3.074 internamentos em unidades de cuidados intensivos.

Num outro comunicado, as autoridades de saúde afirmam que, desde o início da campanha de vacinação, no final de dezembro, 9,2 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose e 3,1 milhões estão completamente inoculadas.

O governo francês aumentou esta semana as restrições destinadas a conter o avanço da pandemia, tendo ampliado a todo o país, a partir das 19 horas, hora do início do recolher obrigatório, as medidas de confinamento que vão vigorar durante quatro semanas, como, entre outras, o encerramento do comércio não essencial e a restrição das viagens entre regiões.