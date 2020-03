França com 25 mortes por coronavírus e mais de 1400 casos positivos

JN/Agências Hoje às 22:07, atualizado às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo coronavírus provocou mais quatro mortes em França, o que elevou o total para 25, além dos mais de 1400 casos confirmados, anunciou esta segunda-feira o diretor-geral de Saúde, Jérôme Salomon.

Entre os mortos, 15 são homens e 10 são mulheres, especificou Salomon, que também anunciou um novo centro de acolhimento para casos positivos na Córsega, que agora totalizam 38.

Entre os mais de 1400 casos positivos de coronavírus em França está o ministro francês da Cultura, Franck Riester. "O ministro foi testado positivamente hoje" depois de manifestar "sintomas", disse o gabinete do ministro, sublinhando que Franck Riester passou vários dias da semana passada na Assembleia Nacional, onde vários casos foram confirmados.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, mas mais de 62 mil já recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7300 contaminados, estando neste momento cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país.