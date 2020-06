França com mais 28 mortos considera que há "evolução favorável" da epidemia

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

As autoridades francesas consideraram esta sexta-feira que há uma "evolução favorável da situação epidemiológica" no país, registando 28 mortos nas últimas 24 horas e cada vez menos pacientes hospitalizados.

"O fim progressivo e prudente do confinamento tem-se traduzido numa evolução favorável da situação epidemiológica no território nacional", indicaram esta sexta-feira as autoridades francesas no comunicado de imprensa que dá conta dos números da covid-19.

Desde 1 de março, morreram em França 29.374 pessoas. Destas vítimas mortais, 18.990 desses óbitos aconteceram em hospitais e 10.384 em lares.

Os números de pessoas hospitalizadas e pessoas em estado grave continua a descer, havendo 879 em estado grave num total de 11.124 pacientes ainda hospitalizados.

Até agora, houve 155.561 casos confirmados de covid-19 no país e 72.572 pessoas foram consideradas curadas. Nas últimas 24 horas foram registados 403 novos casos

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 421 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.