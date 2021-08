França com mais 93 mortes e novos casos a abrandarem

JN/Agências Hoje às 00:06 Facebook

Twitter

Partilhar

França registou mais 93 mortes por covid-19 e 23.706 novos casos nas últimas 24 horas, mantendo a tendência de diminuição do número de novas infeções, revelaram na quarta-feira as autoridades de saúde.

Com mais 23.706 novos casos de covid-19, o total de infetados em França é agora de 6.673.336 pessoas, segundo os dados divulgados no sítio na Internet da saúde pública francesa.

Na terça-feira, registaram-se 24.853 novos casos da doença, com a tendência de diminuição a manter-se hoje face à média de novos casos nos últimos dias.

Segundo as autoridades de saúde francesas, registaram-se ainda mais 93 mortes, uma diminuição face às 152 mortes assinaladas na terça-feira, sendo agora o total de 113.881.

Nos últimos sete dias, registaram-se 6044 novas hospitalizações, sendo que 1.268 destas são em cuidados intensivos.

A saúde pública francesa revelou também que, até terça-feira, 47.687.115 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

A covid-19 provocou pelo menos 4.451.888 mortes em todo o mundo, entre mais de 213,1 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

PUB

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.674 pessoas e foram contabilizados 1.025.869 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.