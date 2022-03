França convoca embaixador russo por causa de desenhos "inaceitáveis"

JN/Agências Hoje às 00:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O embaixador russo em Paris foi convocado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, após a publicação de cartoons na sua conta do Twitter que foram considerados "inaceitáveis" pela diplomacia francesa.

"Estas publicações são inaceitáveis. Deixámos isto claro hoje ao embaixador russo", Alexei Mechkov, afirmou o gabinete do ministério francês citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Um dos desenhos mostra europeus de joelhos a lamber as nádegas do "Tio Sam" (a imagem que personifica os EUA) com a legenda em inglês "European solidarity as it is" ("A solidariedade europeia tal como ela é").

A segunda banda desenhada representa uma Europa doente, deitada numa cama, a ser injetada pelos seus carrascos - os EUA e a União Europeia - com várias substâncias chamadas "neonazismo", "Russofobia" ou "covid-19".

"Estamos a tentar manter um canal de diálogo com a Rússia, mas estas "ações são perfeitamente inadequadas", acrescentou o ministério, referindo-se à guerra iniciada há um mês pela Rússia, que invadiu a Ucrânia.

A embaixada russa confirmou à AFP que "a questão do tweet publicado foi levantada, entre outros pontos" durante a reunião que se realizou hoje. Já quanto ao tweet, que apareceu na quinta-feira, foi entretanto retirado.

PUB

Por seu turno, o embaixador russa "chamou a atenção" dos "colegas franceses para as provocações e atos de vandalismo contra as representações diplomáticas russas em França".