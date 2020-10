França duplica número de mortes num dia ao registar 96 óbitos

JN/Agências Ontem às 21:56 Facebook

As autoridades sanitárias francesas registaram nas últimas 24 horas 96 mortes por ​​​​​​​covid-19, mais do dobro dos 46 registados no dia anterior, subindo para 32.825 o total de óbitos desde o início da pandemia no país.

No balanço diário, a Agência de Saúde Pública (ASP) francesa adiantou que foram contabilizados mais 8505 novos casos de contágio nas últimas 24 horas, número mais baixo nos últimos sete dias, elevando para 743.479 o total de infetados com o novo coronavírus em França.

Segundo os dados oficiais, o total de novos casos compara, em baixa significativa, com os 16.101 registados domingo e com os quase 27 mil, um recorde, detetados sábado.

A ASP adiantou que a taxa de positividade dos testes de diagnóstico subiu de 11,5% no domingo para 11,8% hoje.

Nos últimos sete dias foram hospitalizados 5350 infetados com a covid-19, tendo 929 deles sido internados nas unidades de cuidados intensivos.

Dos 101 departamentos em que se divide administrativamente a França, 74 encontram-se já em situação de vulnerabilidade elevada face à rápida propagação do novo coronavírus, mais quatro do que na passada sexta-feira.

O agravar da situação sanitária obrigou a que, a partir de terça-feira, Montpellier e Toulouse passem a estar incluídas na lista das zonas em alerta máximo, categoria que implica novas restrições, como o encerramento total dos bares.

As duas cidades juntam-se às oito já nessa situação, entre elas Paris, Lyon e Marselha.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, indicou hoje à estação emissora France Info que não se podem excluir confinamentos locais se os indicadores do novo coronavírus piorarem e a pressão nos hospitais se agudize.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e sete mil mortos e mais de 37,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.