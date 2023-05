França equipará batalhões ucranianos com blindados e tanques

JN/Agências Hoje às 00:19, atualizado às 00:56 Facebook

A França vai treinar e equipar vários batalhões ucranianos com "dezenas de veículos blindados e tanques ligeiros" para ajudar a Ucrânia a combater os invasores russos, anunciaram os presidentes Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky após um jantar no Palácio do Eliseu.

"Nas próximas semanas, França vai treinar e equipar diversos batalhões com dezenas de veículos blindados e tanques ligeiros, entre os quais os AMX-10RC", disseram a França e a Ucrânia num comunicado conjunto.

Paris vai também concentrar os seus "esforços no apoio à capacidade de defesa antiaérea da Ucrânia", acrescenta-se no texto.

Os presidentes ucraniano, Volodymyr Zelensky, e francês, Emmanuel Macron, apelaram ainda para um aumento da pressão sobre a Rússia através da imposição de "novas sanções".

"A Ucrânia e França estão de acordo quanto à necessidade de aumentar a nossa pressão coletiva sobre a Rússia através de novas sanções, para enfraquecer a capacidade do país de prosseguir a sua guerra de agressão ilegal", declararam os chefes de Estado dos dois países.

A ofensiva militar lançada em 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).