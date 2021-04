França estabelece novo recorde diário de vacinações

JN/Agências Hoje às 12:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A França estabeleceu um novo recorde diário de vacinações contra o novo coronavírus, que provoca a covid-19, ao contabilizar 510 mil doses administradas nas últimas 24 horas.

"Os recordes são feitos para serem quebrados. Depois de 437 mil ontem [quinta-feira], 510.000 vacinações foram realizadas hoje [sexta-feira] em toda a França. Obrigado a todos por essa mobilização", escreveu Olivier Véran, numa publicação nas redes sociais.

De acordo com dados das autoridades gaulesas sobre as últimas 24 horas, cerca de 10,5 milhões de pessoas, correspondentes a 15,7% da população, já sido inoculadas com a primeira dose e perto de 3,6 milhões, que representam 5,4%, completado o processo.

O ministro da Saúde assistiu na sexta-feira à inauguração de um centro de vacinação em Grenoble e fará o mesmo hoje em Saint-Etiénne, enquanto o primeiro-ministro Jean Castex estará presente nas operações que já decorrem no Estádio Gerland, em Lyon.

O boletim epidemiológico diário registou 41.243 novos casos de infeção e 301 óbitos em hospitais, onde os pacientes diminuíram pelo segundo dia seguido (de 30.555 para 30.326) e há mais internados em unidades de cuidados intensivos (de 5.705 para 5.757).

Essa estatística supera a ocupação de unidades de cuidados intensivos aquando do pico da segunda onda de infeções, em meados de novembro, fixada em 4.900 doentes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.903.907 mortos no mundo, resultantes de mais de 133,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.