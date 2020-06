JN/Agências Hoje às 18:31 Facebook

O Governo francês anunciou, esta quarta-feira, a suspensão imediata da atividade num matadouro especializado no abate de cordeiros, na região de queijos Roquefort. Os animais eram frequentemente abatidos ainda conscientes devido às falhas na aplicação do elétrodo.

Um vídeo divulgado pela associação L214 ditou a interrupção da atividade nas instalações de Arcadie Sud-Ouest, nas proximidades da cidade de Rodez, sul de França. As imagens provam a aplicação de procedimentos irregulares e mostram "práticas inaceitáveis com graves violações de regras de proteção animal".

"O lado oculto do Roquefort" foi publicado no YouTube da associação e não é recomendado aos espectadores mais sensíveis. O vídeo mostra falhas frequentes nos procedimentos de aplicação do elétrodo, para que os animais percam a consciência antes de serem abatidos. Como consequência, muitos são massacrados ainda conscientes.

A ordem de suspensão foi dada pelo ministério da Agricultura francês. Deverá ser feita ainda uma inspeção para tomar uma decisão concreta sobre o futuro do matadouro. A ONG, que está em campanha pelo fim do consumo de carne, enfatiza que em 2016 os serviços veterinários já indicaram "disfunções graves" nas instalações e, desde então, "nada mudou".