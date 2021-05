França impõe quarentena a quem viajar a partir do Reino Unido

JN/Agências Hoje às 14:55 Facebook

O Governo francês vai impor uma quarentena obrigatória a quem viajar para o país a partir do Reino Unido devido à propagação da variante inicialmente detetada na Índia no outro lado do Canal da Mancha.

O anúncio foi feito por Gabriel Attal, porta-voz do Governo, à saída do Conselho de Ministros.

Os pormenores sobre a duração desta quarentena e a sua imposição vão ser dadas pelas autoridades sanitárias até ao final do dia.

O Reino Unido junta-se assim a uma lista de 10 países cujos viajantes são obrigados a fazer quarentena à chegada a França.

Os países que já estão nesta lista são: Argentina, Bahrein, Brasil, Chile, Costa Rica, África do Sul, Nepal, Sri Lanka, Índia e Turquia.

Estas restrições prendem-se com a circulação e origem de diferentes variantes de covid-19 nesses países.