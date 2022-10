França quer congelar bens e proibir viagens a responsáveis pela repressão no Irão

JN/Agências Hoje às 17:19 Facebook

A França está a preparar, no âmbito da União Europeia (UE), um pacote de sanções, incluindo o congelamento de bens e a proibição de viagens, a responsáveis pela repressão no Irão, anunciou, esta terça-feira, a diplomacia francesa.

As medidas "visam responder à repressão e aos seus responsáveis", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna, acrescentando que as sanções devem "ter impacto nos decisores do regime do Irão" e lembrando que muitos desses decisores gostam de "enviar os seus filhos para o Ocidente".

Na semana passada, a Alemanha tinha pedido sanções da UE contra o Irão, onde os protestos provocados pela morte de Mahsa Amini -- a jovem detida pela polícia moralista por violar o rígido código de indumentária da República Islâmica - estão a ser violentamente reprimidos.

"Dentro da UE, estou a fazer todo o possível para colocar em prática sanções contra aqueles no Irão que espancaram mulheres até à morte e dispararam sobre manifestantes em nome da religião", escreveu a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, na quinta-feira passada, na rede social Twitter.

Os Estados Unidos também já anunciaram novas sanções contra o Irão, onde pelo menos 92 pessoas foram mortas desde 16 de setembro, segundo a organização Iran Human Rights, com sede em Oslo.

As autoridades iranianas estimam o número de mortos em cerca de 60, incluindo 12 membros das forças de segurança, reconhecendo que foram detidas mais de mil pessoas.