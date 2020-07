França regista 1346 novos casos de covid-19 em apenas 24 horas

JN/Agências Hoje às 20:57 Facebook

O Ministério da Saúde francês anunciou esta sexta-feira que, nas últimas 24 horas, foram notificados 1346 novos casos positivos de covid-19 em França, bem como um ligeiro aumento das admissões nos hospitais.

Segundo as autoridades sanitárias francesas, que não avançaram o total de óbitos de quinta-feira para hoje, o número de mortes é, desde o início da pandemia do novo coronavírus, de 30.625.

O Ministério da Saúde gaulês indicou que, na última semana, foram realizados 527 mil testes de diagnóstico, com uma percentagem de casos positivos de 1,5% entre 22 e 28 deste mês.

Quase 5300 pessoas permanecem com o vírus ativo, mais 152 que na quinta-feira, das quais 371 estão nas unidades de cuidados intensivos, mais 16 nas últimas 24 horas.

Segundo as autoridades sanitárias do país, desde o início do desconfinamento, em meados de maio, foram identificados 678 focos do novo coronavírus, mais 29 desde quinta-feira, tendo 420 deles sido já dados como resolvidos.

Em França morreram 30.625 pessoas por causas associadas à covid-19, 19.750 em hospitais e 10.515 em residências e em lares de idosos, dado que o Ministério da Saúde só voltará a atualizar na próxima semana.

No comunicado, o Ministério da Saúde francês não avança com o total de casos. Os números mais recentes, contudo, apontam para mais de 331 mil.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 673 mil mortos e infetou mais de 17,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.