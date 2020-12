França regista 150 mortes e 11.533 novos casos num dia

JN/Agências Hoje às 22:57 Facebook

A França registou nas últimas 24 horas 150 mortes em meio hospitalar devido à ​​​​​​​covid-19 e 11.533 novos casos, uma ligeira descida em relação à média dos últimos dias, segundo dados avançados pelas autoridades de saúde.

O número total de casos de contágio em França desde o início da pandemia ascende assim aos 2.376.852, enquanto a taxa de testes positivos diários se situa nos 6,2%, em comparação com os 6,3% dos dias anteriores.

Com 150 mortes nas últimas 24 horas, o total de mortes por covid-19 em França é já de 57.911 desde março, 39.975 das quais em meio hospitalar e as restantes em unidades de cuidados continuados e lares de idosos.

Na última semana, foram hospitalizados 8608 doentes, 1146 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

A partir de terça-feira, o confinamento imposto pelo Governo no dia 30 de outubro será substituído pelo recolher obrigatório entre as 20 e as 6 horas locais.

O executivo francês assumiu esta semana que o país não vai conseguir atingir a meta de redução de infeções para cinco mil por dia em meados de dezembro e, por isso, salas de espetáculos e museus só deverão reabrir em janeiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.605.583 mortos resultantes de mais de 71,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5559 pessoas dos 348.744 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.