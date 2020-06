França regista 28 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 20:20 Facebook

A França somou 28 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para um total de 29.603 os óbitos desde o inicio da epidemia no país.

Desse total, 19.146 mortes foram registadas em hospitais e 10.457 em residências de idosos e instituições de assistência.

A nível de casos de contágio confirmados, o país regista mais de 158.641 mil e 73.887 pessoas foram consideradas curadas da doença.

Continuam hospitalizadas no país 10.125 pessoas, 752 das quais nas unidades de cuidados intensivos (UCI), apesar do saldo líquido entre entradas e saídas das UCI se mantém em queda, com menos 20 pacientes nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 449 mil mortos e infetou mais de 8,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.