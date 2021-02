França regista 360 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 20:45 Facebook

Nas últimas 24 horas morreram 360 pessoas em França devido à covid-19, elevando assim o total de mortes desde o início da pandemia para 77.952, segundo divulgaram esta quinta-feira as autoridades francesas.

Há atualmente 27.766 pessoas hospitalizadas devido ao vírus e 3240 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.

As variantes provenientes do Brasil e da África do Sul inquietam as autoridades francesas, reconheceu o ministro da Saúde, Olivier Véran. O número de casos detetados que resultam de variantes é agora de 14% em França.

Desde quarta-feira foram detetados 23.448 novos casos de covid-19 em França e o total de casos confirmados é de 3.274.608.