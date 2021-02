França regista mais de 26 mil novos casos

JN/Agências Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas últimas 24 horas foram detetados 26.362 novos casos de ​​​​​​​covid-19 em França, elevando assim o total de casos confirmados desde o início da pandemia para 3.251.160, segundo divulgaram esta quarta-feira as autoridades francesas.

Ainda desde terça-feira morreram 357 pessoas devido ao vírus e o total de óbitos é já de 77.595 em terras gaulesas.

As novas variantes do vírus "continuam a desenvolver-se" em França sem que isso tenha causado no país uma explosão de casos, mas fazendo oscilar o número de novos casos diários entre 20 mil no início desta semana e cerca de 26 mil casos esta quarta-feira.

"As variantes continuam a desenvolver-se e merecem toda a nossa atenção. Não há nem uma acalmia, nem uma explosão de casos", disse esta quarta-feira o porta-voz do Governo, Gabriel Attal, após mais um Conselho de Defesa no Palácio do Eliseu.

Tal como o número de casos, também o número de internamentos continua a subir havendo atualmente 27.955 pessoas hospitalizadas e 3277 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.