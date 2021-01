França repatria da Síria sete menores filhos de jiadistas

JN/Agências Hoje às 15:27 Facebook

O Governo francês anunciou o repatriamento da Síria de sete menores filhos de jiadistas com ligações a grupos extremistas, informando que os menores "particularmente vulneráveis" ficarão a cargo dos serviços sociais franceses.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês precisou que os sete menores chegaram esta quarta-feira de manhã a França.

Os menores saíram do nordeste da Síria, região que ainda escapa do controlo do regime de Damasco, liderado pelo presidente sírio, Bashar al-Assad.

A diplomacia francesa explicou que o repatriamento destes menores, "particularmente vulneráveis", foi possível graças "às autorizações atribuídas pelos responsáveis locais", colaboração essa que mereceu um agradecimento por parte de Paris.

Uma vez em território francês, estes menores serão acompanhados pelas autoridades judiciais francesas e irão receber os cuidados necessários através dos serviços sociais, segundo a mesma fonte, citada pelas agências internacionais.

Segundo a organização não-governamental (ONG) "Rights and Security International", nos campos de al-Hol e Roj (nordeste da Síria), que são controlados pelas forças curdas, estão detidos 640 menores europeus e 230 mulheres, incluindo 250 menores e 80 mulheres de nacionalidade francesa.

Conflito civil na Síria provocou, em quase uma década, mais de 380 mil mortos

Desencadeado em março de 2011 pela violenta repressão do regime de Bashar al-Assad de manifestações pacíficas, o conflito na Síria ganhou ao longo dos anos uma enorme complexidade, com o envolvimento de países estrangeiros e de grupos jiadistas, e várias frentes de combate.

O regime de Damasco, que controla atualmente mais de 70% do território do país do Médio Oriente após diversas ofensivas militares apoiadas por Moscovo, está submetido a sanções norte-americanas e europeias que têm sido agravadas ao longo dos anos.

As restantes zonas do território sírio são detidas por forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos, mas também por rebeldes e grupos jiadistas.

Num território fragmentado, o conflito civil na Síria provocou, em quase uma década, mais de 380 mil mortos, incluindo mais de 100 mil civis, e milhões de deslocados e refugiados.