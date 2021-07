França restabelece urgência sanitária e reconfina regiões ultramarinas

JN/Agências Hoje às 00:18 Facebook

França restabeleceu o estado de urgência sanitária na Guadalupe, Saint-Martin e Saint-Barthélemy, já a Martinica vai voltar a confinar durante três semanas para tentar travar o vírus.

Nas regiões ultramarinas francesas, a tensão nos hospitais levou as autoridades locais a tomarem novas medidas para impedir a propagação do vírus.

A Martinica já tinha um recolher obrigatório em vigor, mas vem agora completar com um confinamento entre as 5 horas e as 19 horas.

A entrada em vigor do passe sanitário em todo o território francês vai ser efetiva a partir de dia 9 de agosto. O passe vai ser obrigatório em locais bares ou restaurantes, estando já em vigor em cinemas ou teatros.

No total, a França detetou 27934 novos casos do vírus nas últimas 24 horas e morreram 43 pessoas, mais casos do que na véspera. Há 7208 pessoas internadas em França devido à covid-19 e 992 destes pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos, mais 14 do que na véspera.