França tem quase seis mil doentes em cuidados intensivos

França tem esta terça-feira quase seis mil doentes com covid-19 internados nas unidades de cuidados intensivos, um recorde desde abril de 2020, no pico da primeira vaga, revelam dados divulgados pelas autoridades sanitárias.

Há 31.226 pessoas internadas nos hospitais franceses devido ao vírus e 5952 desses pacientes estão em estado grave, mais 36 do que na véspera, números registados apenas durante a primeira vaga, em abril do ano passado.

Incitado por vários especialistas face à disseminação em França da variante do SARS-CoV-2 detetada no Brasil, o Governo gaulês decretou hoje a suspensão dos voos com o país sul-americano até "nova ordem", não havendo para já uma meta definitiva para o restabelecimento das ligações aéreas.

No Governo francês há hoje mais um ministro a cumprir um período de quarentena.

Após ter tido contacto com uma pessoa infetada, Jean-Michel Blanquer, ministro da Educação, vai ficar em teletrabalho nos próximos dias.

Nas últimas 24 horas morreram em França 345 pessoas devido à covid-19, perfazendo assim um total de 99.480 óbitos desde o início da pandemia.

Desde segunda-feira foram detetados 39.113 novos casos de vírus no país, tendo sido já registados 5.106.329 casos confirmados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.947.319 mortos no mundo, resultantes de mais de 136,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.