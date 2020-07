França ultrapassa a barreira dos 30 mil mortos por covid-19

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

A França contabilizou nas últimas 24 horas 25 mortes associadas à ​​​​​​​covid-19, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 30.004, com as autoridades a alertarem para "maior circulação do vírus".

O aviso e a atualização dos números vieram da Direção-Geral da Saúde francesa, com as autoridades a pedirem aos cidadãos para respeitarem o distanciamento social, especialmente neste fim de semana prolongado do 14 de julho, feriado nacional no país.

Do total de mortes, 19.528 foram registadas nos hospitais e as restantes em lares de idosos. O número de mortos nos lares voltará a ser atualizado no dia 15 de julho.

Há 7.062 pessoas hospitalizadas no país devido à covid-19 e destes 496 pacientes encontram-se em unidades de cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 já provocou 555 mil mortos e infetou mais de 12,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.