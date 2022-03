França usa ficção científica para prever guerras

Ana Isabel Moura Hoje às 00:14 Facebook

Dez autores, entre eles cientistas, escritores, militares e especialistas em relações internacionais, escreveram um livro onde antecipam cenários de conflito - alguns prováveis e outros implausíveis - de modo a preparar as forças armadas francesas para guerras do futuro. O projeto é uma parceria na qual o Ministério da Defesa de França e a Universidade de Paris Sciences et Lettres também dão um contributo.

A Red Team, que se uniu há dois anos, tem como objetivo contemplar diferentes cenários que captam a possibilidade de acontecimentos surpresa e que têm o poder de desestabilizar um país. Em janeiro, a editora francesa Équateurs publicou o livro "Ces guerres qui nous attendent. 2030-2060", uma obra de ficção científica que inclui cenários em que a Red Team trabalhou e que englobam conflitos que podem ocorrer até daqui a 40 anos.

Entre os cenários apresentados, incluem-se a criação de um novo estado-pirata, que nasce como consequência das mudanças climáticas, o possível "hacking" de implantes neurais, o surgimento de esferas comunitárias onde há um desenvolvimento de uma realidade alternativa, a fragmentação da realidade, crises ambientais e bioterrorismo ou guerras cognitivas baseadas na desinformação.