Francês despedido por ir trabalhar antes de saber resultado do teste da covid

Um funcionário de uma associação de habitação social francesa foi despedido por má conduta grave após regressar ao trabalho antes de receber o resultado do teste da covid-19, que deu positivo.

Sébastien Klem, de 41 anos, insistiu que não fazia ideia de que estava infetado com o novo coronavírus e só fez o teste porque estava a passar por um centro de diagnóstico e viu que não havia fila. "Além de uma tosse leve, não tive nenhum outro sintoma", disse o francês à televisão France3.

"Foi caso de ver uma oportunidade enquanto estava a conduzir. O que fiz foi seguir as recomendações do governo. O conselho para fazer o teste estava em toda a comunicação social. Sentia-me em ótima forma e no dia anterior até fui correr", afirmou Klem, citado pelo "The Guardian".

Depois de fazer o teste em julho, Klem voltou ao escritório. Naquela noite, recebeu o resultado positivo e informou imediatamente a empregadora HLM M2A, uma associação de habitação social baseada em Mulhouse, no leste da França, e isolou-se durante 14 dias com a filha de quatro anos.

No entanto, um mês depois, os empregadores rescindiram o contrato através de uma carta: "Apesar de ter feito um teste na manhã de 16 de julho de 2020, e apesar do risco em que colocou os outros colegas, regressou à sua atividade profissional à tarde e misturou-se com colegas de trabalho quando teve dúvidas sobre o seu estado de saúde e foi fazer o teste de covid-19".

"O seu comportamento é totalmente irresponsável e constitui uma violação da sua obrigação de segurança. Não se faz o teste se não se suspeita de ter o vírus", lia-se ainda.

Os ex-colegas de Klem contestaram a sua versão dos factos. Um deles disse à France3 que Klem estava "pálido, tinha olhos vermelhos e tosse forte".

"Ele [Klem] disse aos colegas que estava com febre. Deram-nos declarações escritas para esse efeito. Não brincamos com a vida das pessoas... dada a gravidade do que aconteceu, não havia outra punição possível", afirmou Eric Peter, diretor-geral da HLM M2A.

A empresa também acusou Klem de ignorar uma carta enviada em maio delineando os cuidados com a saúde durante a crise do coronavírus, que sugeria que os funcionários deveriam trabalhar em casa se apresentassem o "menor sintoma". Porém, o documento não mencionava "tosse".

Klem, que não transmitiu o vírus a nenhum dos colegas ou familiares, está a contestar a demissão em tribunal. O francês disse que tinha um atestado médico da altura que mostrava que tinha uma tosse leve e nenhum outro sintoma.

"Fui fazer um teste e sou punido. Agora estou desempregado. Se eu não tivesse feito o teste, ainda teria o meu emprego, mas talvez pudesse ter matado alguém", lamentou Sébastien Klem.