Francesa que matou marido após anos de abusos não vai para a prisão

Valérie Bacot matou o marido em 2016 após anos de consecutivos maus tratos e recebeu, na sexta-feira, uma sentença de quatro anos de prisão, com três anos de pena suspensa e tendo já passado um ano em prisão preventiva, não vai cumprir qualquer pena de prisão.

"Quero agradecer ao tribunal e todo o apoio que recebi de toda a gente. É um novo combate agora por todas as outras mulheres e todos os tipos de maus tratos. Não me sinto aliviada, sinto-me vazia psicologicamente e fisicamente", disse Valérie Bacot aos jornalistas, na sexta-feira à noite, à saída do tribunal.

Durante os próximos quatro anos, esta mulher está num regime probatório e está proibida de utilizar armas de fogo. Também terá acompanhamento psicológico obrigatório, mas não voltará à prisão.

A acusação pediu uma pena de cinco anos de prisão, incluindo quatro anos de pena suspensa, o que significa que Valérie Bacot poderia sair do tribunal em liberdade, reconhecendo que esta mulher tinha sido "uma vítima".

Em 13 de março de 2016, Valérie Bacot matou Daniel Polette com um tiro na nuca, pondo fim a mais de 24 anos de abusos e de violência. O marido, que tinha começado por ser seu padrasto, companheiro da mãe, começou a abusar dela quando tinha 12 anos, obrigando-a a prostituir-se.

O homem, que tinha mais 25 anos que Bacot, casou com ela e tiveram quatro filhos.

O crime ocorreu quando Valerie Bacot escutou uma conversa entre o marido e a filha de ambos, de 14 anos, em que ele estava a fazer-lhe perguntas sobre a sua sexualidade.

O medo de que a prostituísse, como fazia com ela, levou-a a matá-lo, confessou Valérie Bacot, que incorria numa pena que podia ir até prisão perpétua.