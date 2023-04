Franceses à espera da decisão final do Conselho Constitucional

Alfredo Maia Hoje às 21:23 Facebook

Sexta-feira é o dia D para a reforma das pensões em França? Na véspera do pronunciamento do Conselho Constitucional sobre a nova lei adotada sem ter sido votada na Assembleia Nacional (graças ao famoso artigo 49.3 da Constituição) e um pedido de referendo para submeter a sufrágio popular o polémico diploma, centenas de milhares de pessoas voltaram a tomar as ruas em 280 cidades.

Com a França sob greves e manifestações desde janeiro contra o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos e o aumento para 43 do número de anos de contribuições exigíveis, a 12.ª mobilização nacional organizada pelos principais sindicatos manteve a pressão.

A agência France Presse cifra a mobilização em "centenas de milhares" de manifestantes, enquanto a Confederação Geral do Trabalho (CGT) aponta um milhão e meio e o Ministério do Interior fala em 380 mil.