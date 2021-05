Franceses maiores de 18 anos podem começar a marcar vacina

JN/Agências Hoje às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A vacinação para todas as pessoas maiores de 18 anos em França vai começar no dia 31 de maio, mas as marcações começaram já esta quinta-feira, numa altura em que o país aprovou na Assembleia Nacional a saída do estado de emergência.

O desconfinamento acelera-se em França com a possibilidade de todas as pessoas maiores de 18 anos começarem já a fazer as suas marcações para a vacinação da população em geral, que vai arrancar na próxima semana.

Na Assembleia Nacional, os deputados aprovaram hoje a saída do estado de emergência. Esta lei foi ajustada tanto por deputados como por senadores, diminuindo a generalização da utilização unilateral do recolher obrigatório e do confinamento local, caso a pandemia volte a ganhar dimensão em diferentes regiões do país.

Os números continuam a mostrar uma tendência de decréscimo de novos casos, tendo sido detetados 13.933 novas infeções de com o novo coronavírus desde quarta-feira.

Há atualmente 17.941 pessoas internadas nos hospitais devido ao vírus, menos 652 do que na véspera. Há 3.206 pessoas nos cuidados intensivos. Ainda nas últimas 24 horas morreram 142 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3,5 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 168,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.