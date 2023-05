Franceses proibidos de encher piscinas de jardim devido à seca extrema

Daniela Tender Hoje às 19:05 Facebook

O ministro do Ambiente francês, Christophe Béchu, anunciou que, a partir do dia 10 de maio, passa a ser proibido encher piscinas privadas, lavar carros e regar os jardins, na sequência da seca extrema que afeta a região dos Pirenéus orientais.

"É para evitar que as pessoas sejam tentadas a fazer aquilo que não podem fazer, que é encher as piscinas", explicou, quando questionado sobre a medida. "Os Pirenéus orientais são uma região que não tem um dia inteiro de chuva há mais de um ano", acrescentou.

De acordo com o ministro do ambiente francês, "a mudança climática está aqui e agora" e é preciso mostrar "muito mais moderação" na forma como os recursos são usados. Segundo os especialistas, os Pirenéus orientais estão a tornar-se a quarta região em níveis mais elevados de seca, pior do que no ano passado.

Cerca de duas mil cidades e aldeias em França correm o risco de perder o abastecimento de água este ano, de acordo com Béchu. No ano passado foram mil municípios que tiveram problemas graves devido à seca. Cerca de 400 cidades tiveram de ser abastecidas com garrafas e cisternas móveis, segundo cita a "BBC".

"A guerra pela água devido à falta de abastecimentos é uma ameaça à nossa coesão nacional", disse o ministro do ambiente. Emmanuel Macron, presidente da França, anunciou ainda no mês passado um plano para poupar água, com promessas de investimento para aumentar a reciclagem.