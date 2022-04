Franceses votam nas eleições mais disputadas dos últimos anos

JN Hoje às 18:11 Facebook

Sondagens não colocam de parte uma surpresa na primeira volta das presidenciais no domingo. Candidatos Emmanuel Macron e Marine Le Pen são favoritos a passar à segunda volta, disputada no próximo dia 24.

Quase 50 milhões de franceses estão inscritos para votar amanhã e escolher o presidente do país, com o atual chefe do Estado, Emmanuel Macron, de centro, e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen como favoritos, após uma campanha atípica marcada pela guerra na Ucrânia. Dos dez candidatos restantes, o esquerdista Jean-Luc Mélenchon é o único que aparece nas sondagens com algumas hipóteses de impedir a segunda volta entre Macron e Le Pen.

O atual presidente e a líder da União Nacional (Rassemblement National, RN) disputaram a segunda volta em 2017, quando o centrista venceu com 66,1%. Agora, a vantagem situa-se entre os três e os oito pontos, dizem as sondagens. Embora o cenário pareça semelhante ao de há cinco anos, o país não é o mesmo. A pandemia deixou milhões de pessoas confinadas e a guerra voltou a afetar a Europa.