Freira italiana que venceu "The Voice" é agora empregada de mesa

Diana Fernandes Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma freira, conhecida por "irmã Cristina", que ficou internacionalmente famosa ao vencer o concurso de canto "The Voice" de Itália em 2014, anunciou que deixou a vida religiosa e vive agora em Espanha. Esta reviravolta foi vista por muitos órgãos da igreja como dececionante, mas não totalmente surpreendente.

Cristina Scuccia impressionou os júris do concurso com a sua primeira atuação na prova cega ao interpretar "No One", de Alicia Keys, e ao dançar ao som da música, vestindo o tradicional traje preto e branco usado pelas "Irmãs Ursulinas" da Sagrada Família, à qual pertencia.

Ao longo das eliminatórias do programa, a freira cantou músicas pop como "Girls Just Want To Have Fun", de Cyndi Lauper, "Hero", de Mariah Carey, e "What a Feeling", de Irene Cara, e rapidamente tornou-se a favorita do programa em Itália.

PUB

Cristina acabou por vencer o concurso e embarcou na carreira de cantora, integrando o elenco do musical "Sister Act" e aparecendo em 2016 entre os protagonistas do musical "Titanic", sem abandonar a vida religiosa. Também produziu um álbum, que deu ao Papa Francisco, que incluía uma versão cover da polémica música "Like a Virgin", de Madonna.

Agora, a mulher apresentou-se no programa "Verissimo", com uma surpreendente mudança de visual. Maquiada, vestida com um fato vermelho e um piercing no nariz, como descreve o jornal de "The Guardian".

Cristina Scuccia anunciou que tinha deixado a vida religiosa e que, atualmente, vive em Espanha a trabalhar como empregada de mesa, continuando a cultivar a sua paixão pela música.

A ex-freira ursulina afirma que a irmã Cristina continua dentro de si, explicando que tem "percorrido um caminho maravilhoso em que houve dificuldades", mas que agora pode sorrir "ainda mais do que no passado".

Assegurou que continua a acreditar em Deus e que não tem intenção de "abandonar o seu caminho de fé", agradecendo por tudo o que já viveu até então.