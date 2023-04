Frio afasta Papa da Via Sacra em Roma

JN/Agências Hoje às 16:21 Facebook

O Papa Francisco, que está a recuperar de uma bronquite e que na semana passada passou três noites no hospital, não irá assistir à tradicional Via Sacra de Sexta-feira Santa, disse o Vaticano.

Será a primeira vez que Francisco, 86 anos, faltará ao serviço anual, que decorre dois dias antes da Páscoa - o feriado mais importante do cristianismo - nos 10 anos do seu papado.

"Devido ao intenso frio dos últimos dias, o Papa Francisco seguirá esta noite a Via Sacra a partir da Casa Santa Marta, juntando-se à oração daqueles que se reunirão com a Diocese de Roma no Coliseu", disse o Vaticano numa breve declaração.

Santa Marta é a residência do pontífice argentino no seio do Vaticano.

Uma invulgar vaga de frio em Roma viu as temperaturas noturnas baixarem para 10 graus esta semana.

O serviço da Via Sacra assinala as 14 estações do sofrimento e morte de Jesus, desde a sua condenação até ao seu enterro. A procissão ao ar livre, que começa às 19 horas, tem lugar fora do Coliseu.

No domingo, espera-se que Francisco conduza a missa da Páscoa na Praça de São Pedro.