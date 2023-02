Frio, fome e desespero massacram resgatados na Turquia e Síria

Autoridades no terreno registam mais de 20 mil mortos. Equipas internacionais já estão nas zonas mais afetadas a apoiar operações.

"Precisamos de aquecimento e comida. Ontem à noite não conseguimos dormir porque estava muito frio", contou à Reuters Munira Mohammad, que, juntamente com os quatro filhos, fugiu para a província de Idlib, na Síria, depois de abandonar a fustigada cidade natal, Alepo. A família de cinco elementos espelha as privações que milhares de sobreviventes passam nos dois países atingidos pelos sismos, ao verem como única opção alocar-se em campos de refugiados ou em lugares ao ar livre que não suprimem as necessidades primárias da vida humana. A desventura de quem não tem onde dormir, numa altura em que os termómetros descem para temperaturas negativas sempre que o sol se põe na Turquia e na Síria, alia-se à falta de alimento e ao desespero da incerteza. Enquanto isso, as operações de resgate progridem, mas com o passar dos dias decrescem as boas notícias: o número de mortos atingiu os 20 411.

"O tempo está a esgotar"