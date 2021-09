Fronteira Kosovo-Sérvia bloqueada por manifestantes

JN/Agências Hoje às 16:17 Facebook

A fronteira entre o Kosovo e a Sérvia está esta terça-feira bloqueada por manifestantes sérvios do Kosovo em protesto pela decisão de Pristina de proibir a entrada no território de veículos com placas de matrícula sérvias.

Camiões bloquearam a estrada para os postos fronteiriços de Jarinje e Brnjak, onde pequenos grupos de sérvios passaram a noite em tendas, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Presse.

Na segunda-feira, forças especiais da polícia do Kosovo apoiadas por uma dezena de veículos blindados foram destacadas para os dois postos fronteiriços no norte de território, onde vivem numerosos membros da minoria sérvia da ex-província de Belgrado, para impor a decisão de Pristina.

De acordo com a mesma, os condutores que entram no Kosovo devem substituir as placas de matrícula sérvias por kosovares em nome do "princípio de reciprocidade".

Até agora, os veículos sérvios podiam entrar livremente no Kosovo, mas os veículos com a matrícula RKS, República do Kosovo, não reconhecida por Belgrado, são obrigados há anos a utilizar placas sérvias temporárias para entrar na Sérvia.

As autoridades do Kosovo disseram que expirou um acordo concluído em 2016, com mediação da União Europeia, e que a partir de agora apenas são válidos os símbolos do país.

O ministro do Interior kosovar, Xhelal Sveçla, disse que "os cidadãos sérvios nada têm a temer", adiantando que "as medidas não são contra eles nem contra ninguém".

Igor Simic, um responsável sérvio do Kosovo, disse tratar-se de "um protesto democrático dos (...) sérvios da parte norte do Kosovo", acrescentando que os manifestantes "estão apenas a tentar salvar os seus direitos humanos de livre circulação, algo básico, fundamento da União Europeia e dos seus valores europeus".

Milhares de pessoas morreram e mais de um milhão ficou desalojada na repressão das tropas sérvias contra os separatistas albaneses do Kosovo em 1998-1999. A guerra só terminou após intervenção da NATO.

O Kosovo declarou a independência em 2008, tendo sido reconhecido pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, mas não pela Sérvia nem pelos seus aliados Rússia e China.

A União Europeia e os Estados Unidos já exortaram o Kosovo e a Sérvia a darem mostras de contenção e a absterem-se de ações unilaterais.