"Fuga americana", o pecado erótico do ministro francês da Economia

Alfredo Maia Hoje às 12:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Le Maire. Qual? O escritor, ou o ministro? De repente, o nome do ministro Francês da Economia e Finanças tornou-se quase omnipresente no espaço público - redes sociais e órgãos de informação - por causa de meia página de um livro acabado de publicar. No fundo, é mais um entre a dezena e meia que já publicou desde 2004.

Mas este livro - "Fugue Américaine" ("Fuga Americana), um romance, contém uma breve passagem erótica, que os detratores dizem tender para a pornografia e perguntam se o ministro não tem mais nada para fazer senão escrever livros, ele que tem a França em tumultos há meses, por causa da contestada reforma das pensões pela qual dá a cara, e que tem a tutela de uma área governativa que levou a agência Fitch a baixar - por coincidência, poucas horas após a apresentação do livro - a notação do país no mercado de crédito.

"Numa época em que os franceses estão preocupados com a inflação, é normal que dedique um minuto ou uma hora a escrever romances com conteúdo erótico?", questionou o deputado François Ruffin, da bancada A França Insubmissa. Le Maire respondeu, em entrevistas a vários órgãos de informação e na sua conta no Twitter: "Algumas pessoas vão a museus, cinemas, espetáculos, ao futebol. Outros fazem jardinagem ou caminhadas. Quanto a mim, escrevo".