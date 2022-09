Fuga de óleo de cargueiro encalhado em Gibraltar chega à costa espanhola

JN/Agências Hoje às 14:22 Facebook

Um cargueiro encalhou perto de Gibraltar, enclave britânico no sul de Espanha, com 500 toneladas de combustíveis, que as autoridades estão a retirar, mas houve uma fuga de óleo que atingiu, esta sexta-feira, a costa espanhola.

O cargueiro "OS 35", com bandeira de Tuvalu e uma tripulação de 24 pessoas, transportava barras de ferro e levava a bordo, para consumo próprio, ou seja, para alimentação e manutenção das próprias máquinas, 215 toneladas de fuelóleo pesado, 250 toneladas de gasóleo e 27 toneladas de óleo lubrificante.

O barco chocou na segunda-feira com outro perto de Gibraltar, e começou a afundar, segundo as autoridades do enclave britânico, que desde quinta-feira já conseguiram retirar 80% dos combustíveis a bordo, para evitar derrames no mar.

No entanto, ainda na quinta-feira, houve um derrame de óleo, que atravessou a barreira de contenção colocada por Gibraltar e que hoje chegou à costa de La Línea de la Concepción, em Cádiz, Espanha, segundo o autarca deste município, Juan Franco.

A fuga de óleo rodeia Gibraltar e os ventos levaram também o derrame à costa de La Línea, onde está içada a bandeira vermelha na praia, disse Juan Franco aos jornalistas.

"O que está a chegar é um derrame preocupante, mas não é uma tragédia", afirmou o autarca, que sublinhou que "se os trabalhos continuarem ao ritmo com que estão e se retirar o material combustível do barco, o primeiro problema sério fica resolvido e isto seriam apenas os restos dessa fuga de ontem".

Segundo Juan Franco, que sublinhou as boas comunicações e coordenação com Gibraltar, já foram retirados quatro mil quilogramas de óleo derramado no mar, "metade da fuga" e hoje espera-se a retirada da outra metade.

As autoridades de Gibraltar disseram que o ponto da fuga foi selado e que a situação está controlada.

Num comunicado divulgado hoje de manhã, a administração deste território britânico revelou que até às 07:00 tinha sido extraído 80% do combustível que estava no barco, na sequência de trabalhos que permaneceram ininterruptos durante toda a noite e que incluíram "monitorização contínua", através de "aviões não tripulados" e meios terrestres, "com imagens térmicas".

As autoridades de Gibraltar informaram que uma pessoa foi detida na quarta-feira por causa deste caso, mas sem revelarem a identidade do detido.

O anúncio da detenção foi feito pouco depois de o líder da administração do território, Fabian Picardo, ter dito à televisão pública espanhola (RTVE) que o capitão do barco alegadamente desobedeceu às ordens das autoridades portuárias locais depois de ter batido noutra embarcação, continuando a marcha, até perceber que existia risco de afundamento por causa de entrada de água.