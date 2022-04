"Fumo e pó taparam tudo. Não se viam nem as montanhas"

Rui Polónio, em Mykolaiv Hoje às 09:25 Facebook

Aldeia Kashpero-Mikolaivka foi bombardeada por mísseis da era soviética e ficou destruída.

"Foi disparado da Crimeia", assegura o médico Yuriy Vikrorovich Schevencko, ao mostrar o que resta de um míssil. Três peças de aço esperam ser removidas de um campo agrícola junto à aldeia de Kashpero-Mikolaivka. "Aqui está o motor, veem os propulsores?", pergunta. O homem dá mais uns passos. "Este era o depósito, ainda tem combustível." O médico tornado guia aponta para a peça maior com quase dois metros de comprimento: "Aquele é o corpo do míssil", diz, numa espécie de aula de anatomia balística.

A ogiva não está junto ao resto dos destroços, vamos encontrá-la a menos um metro da parede da única casa que há nas redondezas. Um farrapo vermelho atado a um pequeno pau assinala o perigo que Yuri garante não existir. Um quilómetro mais à frente está caído outro míssil russo: "Ainda está armado, não nos podemos aproximar", explica o homem, que já o viu de perto.

Os mísseis que caíram nos campos de Kashpera-Mikolaivka são marcas da era soviética: o modelo OTR21 Tochka, igual ao encontrado na estação de Kromatorsk há uma semana. São armas de fragmentação que o Kremlin insiste não utilizar.

Os mísseis foram intercetados já depois das forças russas terem abandonado Kashpero-Mikolaivka. "Foi no dia 20 de março. Voavam muito baixinho para evitar os radares." O destino dos projéteis era Kirovorad, mas despenharam-se 140 quilómetros, - 77 segundos -, antes de atingir o alvo. "Foi isso que nos disseram os militares", explica o clínico que em tempo de guerra se transformou em guia de jornalista.

Já em casa, enquanto bebe chá e come bolachas, explica que os soldados de Putin queriam saber quem era "o apontador". "Revistavam os sótãos, as casas. No meu quintal, por exemplo, eu andava sempre acompanhado por eles", explica. Yuri conta que os "moskalis", como lhes chama em tom depreciativo, andavam pela aldeia à procura de quem orientava os ataques ucranianos contra as tropas estacionadas na aldeia.

O médico reconhece que alguns rapazes da defesa local montavam as autometralhadoras na parte de trás de um jipe e vinham cá dar uns tiros. "Não precisavam de orientação. Conheciam bem o terreno, um deles até era o meu sobrinho", diz.

Fumo e Pó

Durante as visitas que fez, Yuriy ficou a saber o que se passava nas aldeias vizinhas. "A dois quilómetros daqui, havia um rapaz das operações especiais que estava em casa quando os russos chegaram. Escondeu-se no meio dos juncos e disparou contra os tanques. Os russos deitaram fogo aos juncos. Ficou sem munições e entregou-se. Pelo que me disseram, primeiro cortaram-lhe a orelha e depois deram-lhe um tiro na cabeça", conta.

Durante a ocupação russa houve três funerais em Kashpero-Mikolaivka. Duas pessoas morreram de causas naturais. O terceiro enterro foi o de Lyudmila Strilez, a única vítima mortal do bombardeamento que precedeu a chegada dos militares. "Da casa dela só ficou a cerca", aponta o médico, enquanto conduz pelas ruas lamacentas da aldeia ao volante de um velho Lada.

Yuri assistiu a tudo. Descreve o bombardeamento com precisão cirúrgica: "Primeiro passou um avião, que se inclinou em direção à aldeia. Foi quando vi quatro bombas caírem. Depois, caíram noutra rua. Ficou tudo encardido. O fumo e o pó taparam tudo. Não se via nada, nem as montanhas. Formou-se uma uma bola e de repente as portas começaram a abrir-se, os vidros a partir-se, as telhas a voar. Foi como no cinema".